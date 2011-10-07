Білорусь продасть «Белтрансгаз» «Газпрому» за умови гарантованого транзиту - Лукашенко

Мінськ. Білорусь підтверджує, що продасть «Газпрому» 50% акцій «Белтрансгазу» за умови гарантованого транзиту газу через Білорусь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив на прес-конференції для представників російських ЗМІ.

Він підкреслив, що в якості умови продажу 50% акцій «Белтрансгазу» білоруська сторона висуває вимогу про прокачування російського газу через територію Білорусі.

«Ну що, я продам трубу, а ви (Росія - УНІАН) не будете по ній качати газ на захід, будете «Північним потоком»? То який сенс мені продавати її? Тому ми говоримо «Газпрому» так: ми вам цю трубу продамо, але з умовою, що вона буде задіяна, що ви її не перекриєте, не закриєте. Це теж наші доходи», - зазначив президент Білорусі.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, «Газпром» довго опирався.

«Тоді ми сказали: ми не будемо продавати. Нам треба, щоб це підприємство в Білорусі залишилося і працювало. Нарешті, домовилися. Міллер приїхав, говорить: так, ми згодні. Тоді і ми згодні», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.