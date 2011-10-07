Україна готова долучитися до будівництва нафто- та газотранспортних об’єктів у Греції - Янукович

Українські підприємства готові взяти участь у будівництві нафто- і газотранспортних об'єктів на території Греції.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на українсько-грецькому форумі бізнесу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що українські підприємства мають великий досвід у сфері проектування, будівництва, обслуговування і експлуатації об'єктів транспортно-енергетичної інфраструктури.

Президент висловив переконання, що несприятлива сьогодні економічна ситуація у світі "не повинна гальмувати розвиток двосторонньої співпраці" у таких пріоритетних для економік України і Греції сферах, як суднобудування, транспорт, енергетика, агропромисловий комплекс, туризм, інвестиційна співпраця, наука і технології.

"У ході переговорів з вищим керівництвом Греції ми досягли розуміння щодо необхідності реалізації конкретних перспективних проектів у згаданих напрямах. Ми принципово домовилися, що наші уряди повинні забезпечити належні умови для того, щоб підприємці обох країн мали можливість успішно розвивати взаємовигідну торговельно-економічну співпрацю", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.