"Газпром" і Petroleos de Venezuela S.A. створюють СП з розробки родовища газу у Венесуельській затоці

Москва. У Каракасі (Венесуела) сьогодні був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між ВАТ «Газпром» і державною компанією "Petroleos de Venezuela S.A." (PdVSA) щодо можливості створення спільного підприємства з розробки родовища природного газу «Робало» у Венесуельській затоці.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», відповідно до документа, PdVSA надасть ВАТ «Газпром» пропозиції про умови участі у розробці родовища, а також геологічну інформацію про проект.

Меморандумом також передбачається проведення переговорів з метою визначення схеми роботи за проектом, принципів пайової участі та інших аспектів, пов`язаних з освоєнням родовища «Робало».

Сторони наголосили на взаємній зацікавленості у подальшому розширенні двосторонньої співпраці з реалізації нових економічно привабливих проектів у нафтогазовій сфері.

Довідка УНІАН. Доведені запаси природного газу у Венесуелі перевищують 5 трлн. куб. м – друге місце у західній півкулі після США. На території Венесуели щорічно видобувається близько 22,9 млрд. куб. м газу (в основному, попутного нафтового). Доведені запаси нафти країни становлять 28,2 млрд. т. Найбільшими регіонами видобування нафти є Маракайбо, Фалкон, Орієнтал і Апуре.