Язєв заявив, що Україна буде змушена купувати дорогий газ у Росії

Москва. Президент Російського газового товариства, віце-спікер Держдуми РФ Валерій ЯЗЄВ, заявив, що Україна буде змушена виконувати діючий контракт без зниження вартості газу.

Про це В. ЯЗЄВ сказав власному кореспонденту УНІАН у РФ.

«Щодо України все буде добре тому, що Україні діватися нікуди. Братиме газ у необхідній кількості, платитиме все, що треба», - сказав В.ЯЗЄВ.

Відповідаючи запитання, чим можуть завершитися переговори між Україною і «Газпромом» після зустрічі Президента України Віктора ЯНКОВИЧА з російським керівництвом у Завідовому, він відповів: «У нас немає підстав знижувати ціну».

За його словами, для позитивного вирішення цього питання Україні необхідно вступити в Митний союз і ЄЕП, а також «Нафтогазу» інтегруватися в «Газпром».

«Після цього, звичайно, газ буде дешевшим для споживачів – це 100%», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в резиденції російського президента Завідове відбулися переговори Президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДЕДЄВА, а також прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА.

За словами глави Української держави, на них досягнуто істотного прогресу в газових переговорах між двома державами.