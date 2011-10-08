У Первомайську без газу залишилося 20 будинків

14:14, 08 жовтня 2011
Енергетика
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У місті Первомайську Луганській області по вулиці Польовий невідомим транспортним засобом було здійснено наїзд на опору газопроводу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Луганській області, в результаті було пошкоджено газопровід середнього тиску діаметром 50 мм. Від газопостачання було відключено 20 будинків, в яких проживають 65 громадян.

В даний час витік газу усунуто. Постраждалих немає.

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