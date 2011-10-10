В Індії протестують проти будівництва АЕС

Противники АЕС "Куданкулам", що споруджується в Індії за допомогою фахівців з РФ, відновили у неділю на півдні країни масові протести проти пуску цієї станції і провели демонстративне голодування.

Як передає РІА «Новости», за даними індійських телеканалів, в акції, що пройшла неподалік від АЕС в південному індійському штаті Тамілнад, взяли участь понад 7 тис. осіб. При цьому низка протестувальників продовжують голодування.

Як повідомило інформаційне агентство IANS, учасники руху проти АЕС заявили, що вирішили відновити протести, оскільки не задоволені результатами зустрічі делегації їх представників з прем`єр-міністром Манмоханом СИНГХОМ, яка пройшла в минулу п`ятницю в Нью-Делі.

"Ми будемо продовжувати протести протягом трьох днів в надії, що центральний уряд прийме наші вимоги... Якщо уряд не прийме ніяких заходів, тоді ми вирішимо, якій стратегії слідувати далі", - цитує агентство слова одного з лідерів протестуючих.

7 жовтня прем`єр-міністр Індії прийняв делегацію противників будівництва АЕС з Тамілнада. Прем`єру були передані два меморандуми, в яких відображена заклопотаність частини населення Тамілнада появою в штаті атомної станції.

Прем`єр відповів, що має намір направити в район АЕС "Куданкулам" урядову делегацію, щоб обговорити ситуацію з місцевими жителями і розглянути на місці проблеми безпеки АЕС.

Минулого місяця на півдні Індії пройшли масові протести проти пуску АЕС "Куданкулам". Як повідомив тоді представник Народного руху проти ядерної енергії, протестуючі виступають не проти російських технологій, а проти атомної енергетики взагалі, оскільки вважають її небезпечною. Однак незабаром протести були припинені, оскільки влада погодилася вислухати противників АЕС.

Як повідомив 20 вересня генеральний директор Росатому Сергій КИРІЄНКО, перший блок АЕС "Куданкулам" планується пустити в кінці поточного року. Він зазначив, що Росатом виходить на фінальний етап підготовки контракту з індійськими партнерами по третьому і четвертому енергоблоках АЕС "Куданкулам", а фізичний пуск другого блоку заплановано на перше півріччя 2012 року.