Лівія має намір відновити довоєнний обсяг видобутку нафти за 15 місяців

Лівія приблизно через 15 місяців відновить рівень видобутку нафти, що був до початку громадянської війни в країні.

Як передає радіо «Свобода», про це заявив глава лівійської державної нафтової компанії Нурі БЕРРУЄН.

За його словами, зараз у Лівії видобувається приблизно чверть довоєнного обсягу нафти.

Н.БЕРРУЄН зазначив, що перехідний уряд Лівії має намір дотримуватися всіх раніше укладених нафтових контрактів, але подальшу долю таких угод вирішить нова влада, які з`явиться в результаті виборів.