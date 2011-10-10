Лівія має намір відновити довоєнний обсяг видобутку нафти за 15 місяців
09:45, 10 жовтня 2011Енергетика
0
Лівія приблизно через 15 місяців відновить рівень видобутку нафти, що був до початку громадянської війни в країні.
Як передає радіо «Свобода», про це заявив глава лівійської державної нафтової компанії Нурі БЕРРУЄН.
За його словами, зараз у Лівії видобувається приблизно чверть довоєнного обсягу нафти.
Н.БЕРРУЄН зазначив, що перехідний уряд Лівії має намір дотримуватися всіх раніше укладених нафтових контрактів, але подальшу долю таких угод вирішить нова влада, які з`явиться в результаті виборів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter