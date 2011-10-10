Ф’ючерси на нафту виросли на тлі позитивних даних щодо зайнятості у США

Ф'ючерси на нафту у п'ятницю завершили день з підвищенням, оскільки поліпшення ситуації на ринку праці США змогло відтіснити на другий план занепокоєння щодо знижень рейтингу двох економік Європи, передає ПРАЙМ.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котирування листопадових ф'ючерсів на малосірчисту нафту виросли на 39 центів, або на 0,5%, до 82,98 долара за баррель. У ході цієї сесії спостерігалася висока волатильність і ціни опинилися на негативній території.

Ціни на нафту виросли після того, як Міністерство праці США повідомило, що число робочих місць поза сільським господарством США у вересні виросло на 103 000, причому в приватному секторі було створено 137 000 робочих місць. Згідно з прогнозом економістів, загальне число робочих місць повинно було вирости на 60 000.

Хоча цього росту було недостатньо, щоб понизити рівень безробіття з 9,1%, він дав трейдерам деяку надію на те, що економічний спад, який спостерігався влітку, демонструє деякі ознаки послаблення.

Проте частина завойованих на початку сесії позицій була втрачена, оскільки увага інвесторів перейшла до кризи у Європі. Агентство Fitch Ratings у п'ятницю знизило рейтинги Італії і Іспанії. За словами агентства, зниження рейтингу Італії показує суверенний ризик країни на тлі посилення європейської боргової кризи.

Ціни на нафту різко впали за останні тижні на тлі побоювань щодо ситуації в Європі, оскільки інвестори уникали будь-яких активів, попит на які може почати падати при уповільненні світової економіки. Котирування ф'ючерсів на нафту у вівторок впали нижче позначки 75 доларів за баррель, до найнижчого рівня більш ніж за рік, проте потім продемонстрували ріст впродовж трьох днів поспіль.

Побоювання щодо Греції як і раніше широко поширені. Країна веде переговори з представниками Міжнародного валютного фонду, Єврокомісії і Європейського центрального банку. Після декількох тижнів засідань, присвячених новим заходам строгої економії, які повинна прийняти Греція в обмін на нову допомогу.

Листопадові ф'ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів знизилися в ціні на 3,84 цента, або на 1,4%, до 2,6476 долара за галон. Листопадові ф'ючерси на паливний мазут знизилися в ціні на 0,23 цента, до 2,8588 долара за галон.