Німецький експерт: Україна має впустити західних інвесторів на свій газовий ринок

Німецький політолог Олександр РАР називає великим питанням те, хто насправді заробляє на газі - Україна чи Росія.

Як повідомляє Інститут Горшеніна, про це він заявив, коментуючи масові перевірки офісів "Газпрому" в країнах Європи.

"Зараз легко можна зрозуміти, наскільки Україна бачить себе вбудованою в новий ринок (енергетичний) Європейського Союзу. Якщо Україна повністю підпорядковує себе правилам гри, то вона повинна йти на повну децентралізацію свого власного газового бізнесу. Тобто: розчленувати "Нафтогаз" і впустити західних інвесторів - для того, щоб вони перейняли частину цього бізнесу на території України", - сказав О.РАР.

Проте, за його словами, незважаючи на відповідні декларації української сторони, реальних результатів інтеграції України з Європою у цій сфері ще не видно. "І коли це усе буде, якщо буде, - це велике питання. Але тільки тоді Україна говоритиме з ЄС в один голос, зможе отримувати підтримку від ЄС, буде частиною загальноєвропейської ієрархічної структури. Поки цього не відбувається. Може, це мета України, але я не упевнений, що це дійсно є метою української політики. Україна, швидше, хоче домовитися і з Росією, - і відкрити можливості російських ринків, які дуже привабливі для України. На жаль, у газовій сфері між Росією і Україною є дуже багато підводних каменів, багато з них стороннім абсолютно невідомі. Говорити про газову ціну - це одна справа, але усі ми знаємо, що в газовому бізнесі зав'язані і інші структури на території України, в яких беруть участь також і приховані російські схеми. Хто насправді заробляє на газі - теж велике питання. І багатьох ця ситуація влаштовує - і в Україні, і в Росії. Мені здається, що тут також дуже пов’язана політика. Це усе очевидно. Якщо, наприклад, сьогодні Україна підпише угоду про вступ до Митного союзу або тісніше стане співпрацювати з МС на умовах, які пропонує Росія, тоді в той же самий день - навіть не на наступний, а в той же самий день - ціна на газ (для України) буде знижена. Тому ми маємо справу зараз з дуже важливим політичним розвитком - вирішується і доля України. Чи бути їй частиною ЄС -і тоді грати за правилами гри Європи, і десь створювати умови для того, щоб Європа контролювала газові ринки України, або навпаки сходитися з Росією і МС - відкрити для себе великі можливості на євразійському ринку - що теж, насправді, не така вже погана перспектива. Але тоді відразу домовлятися з Росією про політичні питання", - вважає О.РАР.

Нагадаємо, що 12 жовтня в Інституті Горшеніна пройде круглий стіл на тему: "Європейський газовий ринок: настає революція?".