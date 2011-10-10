Вищий госпсуд підтвердив незаконність участі «Нафтогазу» в «УкрГаз-Енерго»

Вищий господарський суд України своєю постановою залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, якою було визнано недійсним рішення установчих зборів спільного підприємства ЗАТ "УкрГаз-Енерго" (Київ) від 2 лютого 2006 року в частині участі НАК "Нафтогаз України" у створенні цього СП, а також статут "УкрГаз-Енерго" в частині участі НАКу у капіталі цієї компанії.

Про це сказано у постанові суду від 27 вересня 2011 року, опублікованій сьогодні на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зокрема, Вищий госпсуд відхилив касацію "Нафтогазу" і Кабінету міністрів на рішення апеляційної інстанції.

Згідно з матеріалами справи при створенні «УкрГаз-Енерго» одним з його засновників – «Нафтогазом» - були допущені порушення щодо узгодження своєї участі у створенні СП та щодо виконання покладених на «Нафтогаз» обов’язків з узгодження статуту «УкрГаз-Енерго» з відповідними міністерствами.

Таким чином, суд відмінив ще статут спільного підприємства (у редакції від 2 лютого 2006 року) і зміни до статуту (від 28 квітня 2007 року) у частині участі "Нафтогазу" в акціонерному капіталі "УкрГаз-Енерго".

Нагадаємо, 1 жовтня 2008 року Господарський суд Києва прийняв рішення про ліквідацію "УкрГаз-Енерго". Суд також визнав недійсним рішення установчих зборів засновників компанії від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, статут компанії.

1 червня 2009 року Київський апеляційний господарський суд вніс зміни у рішення першої інстанції. Зокрема, госпсуд вирішив просто припинити діяльність "УкрГаз-Енерго" шляхом ліквідації, а апеляційна інстанція зобов'язала засновників СП - НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo спільно здійснити заходи з ліквідації.

Вимога НАК "Нафтогаз України" про створення ліквідаційної комісії була відхилена, а сама компанія ліквідована не була.

Довідка УНІАН. Створене у лютому 2006 року ЗАТ "УкрГаз-Енерго" є спільним підприємством НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ "УкрГаз-Енерго" було єдиним постачальником природного газу в Україну.

У березні 2011 року Національна комісія з регулювання енергетики видала "УкрГаз-Енерго" ліцензію на постачання 4,8 млрд. куб. м природного газу і газу-метану вугільних родовищ на рік за нерегульованим тарифом терміном на 5 років.