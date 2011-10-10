Підприємства ТКЕ мають терміново розрахуватися за газ – «Газ України»

ДК "Газ України" звертає увагу місцевих органів влади і підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) на те, що тепловиробники повинні терміново розрахуватися за газ, спожитий з початку минулого опалювального періоду (2010-2011 років, з 01.10.2010 р.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні сказано, що на 07.10.2011 р. заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК "Газ України" за природний газ, спожитий з початку минулого опалювального періоду 2010-2011 рр., складає 3,99 млрд. грн. (без ПАТ "Київенерго"). Рівень розрахунків підприємств ТКЕ складає 72%.

Найбільша заборгованість - у підприємств ТКЕ Донецької (725 млн. грн.), Дніпропетровської (625 млн. грн.), Харківської (592 млн. грн.), Луганської (254 млн. грн.), Одеської ( 222 млн. грн.), Львівської (131 млн. грн.), Запорізької (124 млн. грн.), Київської (111 млн. грн.) областей, а також АР Крим (191 млн. грн.) і м. Севастополь (97 млн. грн.).

Заборгованість столичної енергокомпанії ВАТ "Київенерго" 2010-2011 років складає 1,39 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. - 75%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 01.10.2010 р. природний газ у підприємств ТКЕ Закарпаття (43%), м. Севастополь (54%), АР Крим (61%), Луганської (63%), Івано-Франківської (64%), Донецької (65%), Дніпропетровської (66%), Рівненської (67%), Харківської (68%), Житомирської, Одеської (по 69%) областей.

Компанія неодноразово зверталася до керівництва місцевих органів влади і підприємств ТКЕ з проханням прискорити оплату заборгованості за природний газ.

Також у повідомленні зазначено, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює своєчасні і повні розрахунки Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України "Про теплопостачання" відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Згідно з вимогами Закону України від 08.07.2010 № 2467 - VI "Про основи функціонування ринку природного газу" і постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами природного газу.