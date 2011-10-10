Вищий госпсуд підтвердив незаконність участі «Нафтогазу» в «УкрГаз-Енерго»

Вищий господарський суд України своєю ухвалою залишив у силі ухвалу Київського апеляційного господарського суду, якою було визнано недійсним рішення установчих зборів спільного підприємства ЗАТ «УкрГаз-Енерго» (Київ) від 2 лютого 2006 року в частині участі НАК «Нафтогаз України» в створенні цього СП, а також статут «УкрГаз-Енерго» в частині участі НАКу в капіталі цієї компанії.

Про це сказано в ухвалі суду від 27 вересня 2011 року, опублікованій сьогодні на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зокрема, Вищий госпсуд відхилив касацію «Нафтогазу і Кабінету міністрів на рішення апеляційної інстанції.

Згідно з матеріалами справи, при створенні «УкрГаз-Енерго» одним з його засновників – «Нафтогазом» - були допущені порушення щодо узгодження своєї участі в створенні СП і щодо виконання покладених на «Нафтогаз» зобов`язань за погодженням статуту «УкрГаз-Енерго» з відповідними міністерствами.

Таким чином, суд скасував ще статут спільного підприємства (у редакції від 2 лютого 2006 року) і зміни до статуту (від 28 квітня 2007 року) в частині участі «Нафтогазу» в акціонерному капіталі «УкрГаз-Енерго».

Нагадаємо, 1 жовтня 2008 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про ліквідацію «УкрГаз-Енерго». Суд також визнав недійсним рішення установчих зборів засновників компанії від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, статут компанії.

1 червня 2009 року Київський апеляційний господарський суд вніс зміни до рішення першої інстанції. Зокрема, госпсуд вирішив просто припинити діяльність «УкрГаз-Енерго» шляхом ліквідації, а апеляційна інстанція зобов`язала засновників СП – НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo спільно вжити заходів щодо ліквідації.

Вимогу НАК «Нафтогаз України» про створення ліквідаційної комісії було відхилено, а сама компанія ліквідована не була.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу до України.

У березні 2011 року Національна комісія з регулювання енергетики видала «УкрГаз-Енерго» ліцензію на поставку 4,8 млрд. куб. м природного газу і газу-метану вугільних родовищ за рік за нерегульованим тарифом строком на 5 років.