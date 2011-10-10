Російське газове товариство встановило партнерські взаємини з Національним газовим союзом України

Москва. Російське газове товариство (РГТ) встановило партнерські стосунки з Національним газовим союзом України.

Про це йдеться у доповіді "Про роль Російського газового товариства у розвитку газової промисловості: 10 років діяльності і пріоритетні цілі на майбутнє" президента РГТ Валерія ЯЗЄВА, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

"Оглядаючи 10-річний шлях Російського газового товаритсва, можна сміливо стверджувати, що діяльність нашої організації гідна високої оцінки за найстрогішими світовими критеріями. Нам вдалося об'єднати понад 100 підприємств газової галузі і встановити міцні партнерські зв'язки з аналогічними організаціями Європейського Союзу і України", - сказав В. ЯЗЄВ.

За його словами, РГТ вдалося консолідувати експертний потенціал галузевого професійного співтовариства і застосувати його для вироблення рекомендацій органам державної влади. Спільно з Європейським союзом газової промисловості створений прецедент постійного енергетичного діалогу між представниками газових галузей Росії і Європейського Союзу, додав він.

В. ЯЗЄВ зазначив, що Російське газове товариство брало активну участь у вирішенні спірних ситуацій, пов'язаних з транзитом природного газу через Україну. У результаті встановлений режим двосторонніх консультацій експертів Росії і України.

За його словами, багато ініціатив РГТ в галузі міжнародної співпраці в енергетичній сфері було доведено до керівництва країни і використано у розробці проектів міжнародних угод.