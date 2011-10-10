Шахти Луганщини за 9 місяців видобули 20,6 млн. тонн вугілля

За 9 місяців поточного року вуглевидобувні підприємства Луганської області добули 20 млн. 625,6 тис. тонн палива, планове завдання виконане на 108,7%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

На електростанції України за 9 місяців відвантажено 5 млн. 555,4 тис. тонн палива на суму 344 млн. 9451 тис. грн.

Довідка УНІАН. У Луганській області на сьогодні діють 8 вуглевидобувних підприємств, а саме: 6 державних ("Луганськвугілля", "Первомайськвугілля", "Донбасантрацит" "Антрацит", "Ровенькиантрацит", "Свердловантрацит"), а також ВАТ "Лисичанськвугілля" і ПАТ "Краснодонвугілля".