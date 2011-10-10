Україна гарантує транзит газу у країни Європи - Янукович

Україна гарантує транзит газу по своїй території у країни Європи.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв'ю грецькій газеті Ethnos tis Kyriakis, опублікованому 9 жовтня, повідомляє прес-служба Президента.

"Що стосується транзиту - він буде забезпечений. Ми вже готові до зими - ми закачали в підземні сховища понад 20 мільярдів кубометрів газу. І це є тим ресурсом, який дозволить нам у будь-якій ситуації забезпечити у необхідних об'ємах усіх європейських споживачів. І ми це робитимемо спільно, це наші зобов'язання спільно з Росією", - підкреслив Президент України.