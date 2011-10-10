Ціни на нафтопродукти в Україні знизилися в середньому на 2,2%

З 3 по 10 жовтня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,7-3,3% (в середньому на 2,2%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 3 по 10 жовтня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - знизилися на 2,3%, або 270 грн./тонна, - до 11 540 грн./тонна;

на бензин А-92 - знизилися на 2,5%, або 300 грн./тонна, - до 11 600 грн./тонна;

на бензин А-95 - знизилися на 3,3%, або 400 грн./тонна, - до 11 730 грн./тонна;

на дизельне пальне - знизилися на 0,7%, або 70 грн./тонна, - до 9970 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.