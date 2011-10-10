Сьогодні у Києві розпочалася подача тепла до житлових будинків

Сьогодні у Києві розпочалася подача теплоносія до житлового фонду міста. Підключення будинків до централізованого опалення відбуватиметься згідно із затвердженим графіком.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Відповідно до розпорядження КМДА, підключення систем теплопостачання у Києві розпочалося 5 жовтня і відбуватиметься у три етапи. Зараз триває виконання перших двох етапів: підключення дитсадків, пологових будинків, лікарень та закладів освіти.

За інформацією Головного управління житлового господарства КМДА, станом на 8.00 10 жовтня підключено 87,6% дошкільних навчальних закладів, 22,8% загальноосвітніх навчальних закладів та 47,3% закладів охорони здоров’я.

Третій етап розпочався вчасно, він передбачає підключення житлових будинків.

Під час робочої наради з керівниками головних управлінь та комунальних підприємств перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК нагадав, що перед комунальниками стоїть завдання забезпечити стабільний та безаварійний процес підключення будинків до опалення.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня на розширеному засіданні колегії КМДА голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ доручив найближчими днями зосередити зусилля на завершенні підключення до тепла об’єктів соціальної сфери і з понеділка, 10 жовтня, розпочати подачу тепла в житлові будинки.

«Нам треба звільнити персонал від бюджетної сфери і зосередити зусилля на житловому фонді. З понеділка розпочинаємо підключення житлового фонду, з 10 числа. Якщо є проблемні питання, то їх треба вирішувати дуже швидко, оперативно», - зазначив О.ПОПОВ.