Прем'єри РФ і Туреччини обговорили можливість продовження поставок російського газу через Україну

Москва. Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН і прем`єр-міністр Туреччини Реджеп ЕРДОГАН обговорили можливість продовження поставок російського газу Західним коридором (територією України, Румунії й Болгарії) через іншу турецьку компанію після завершення терміну дії поточного контракту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряди РФ за підсумками телефонної розмови глав урядів двох країн.

«Глави урядів обмінялися думками про перспективи продовження поставок газу Західним коридором з урахуванням відмови однієї з турецьких компаній продовжувати контракт після завершення терміну дії з акцентом на можливість відновлення поставок через іншу турецьку компанію», - говориться в повідомленні.

Разом з цим прем`єри детально обговорили тему реалізації проекту нафтопроводу Самсун-Джейхан і будівництво АЕС «Аккую». Крім того, В.ПУТІН і Р.ЕРДОГАН детально зупинилися на темі будівництва газопроводу «Південний потік».

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня турецький міністр енергетики Танер ЙИЛДИЗ повідомив, що Туреччина вирішила не продовжувати угоду з Росією про поставки газу «західним маршрутом» у зв`язку з тим, що російська сторона відмовилася знижувати ціну на паливо.

Глава Міненерго Туреччини 29 вересня попереджав про можливість перегляду угоди, підписаної в 1986 році, якщо в Москві не знизять ціну на газ. Термін дії цього документа, що передбачає щорічні поставки Туреччини близько 6 мільярдів кубометрів газу, закінчується в грудні.

Міністр енергетики Туреччини висловив надію, що нова угода з «Газпромом» про поставки газу «західним маршрутом» буде підписана не державою, а приватним сектором.

Як раніше заявляв Т.ЙИЛДИЗ, якщо угода з Росією не буде продовжена, Стамбул не відчуватиме проблем із забезпеченням природним газом. Основні обсяги газу, що надходять до Туреччини «західним маршрутом», використовуються для потреб північного заходу країни, перш за все 15-мільйонного Стамбулу.

На 2010 рік контрактами були заплановані поставки до Туреччини 30 мільярдів кубометрів російського газу. При цьому з урахуванням впливу наслідків кризи на економіку Туреччини були визначені мінімальні обсяги закупівлі турецькою стороною «блакитного палива», а також передбачено право турецької компанії Botas скорочувати відбір газу, що надходить морським газопроводом, до 75% без санкцій з боку «Газпрому». В результаті Туреччина придбала лише 18,01 мільярда кубометрів.

У травні 2010 року віце-прем`єр-міністр Росії Ігор СЕЧІН заявив, що в листопаді 2010 року Туреччина видасть дозвіл на будівництво газопроводу «Південний потік» у своїй економічній зоні, проте цього досі не сталося.