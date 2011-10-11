На шахті на Луганщині загинув гірник

У Луганській області в шахтоуправлінні з видобутку і збагачення вугілля ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» загинув гірник очисного забою.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України із посиланням на начальника відділу зв`язків зі ЗМІ територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області Анастасія ШУРКАЄВА.

За його словами, під час пересування по лаві шахтар був смертельно травмований шматком породи, що раптово вивалився з покрівлі виробки. Шахтарі, що перебували поряд, оперативно вивільнили потерпілого з-під завалу, винесли його на поверхню проммайданчика вентиляційної збійки. «Але врятувати гірника не вдалося, і лікар реанімаційно-протишокової групи констатував смерть», - сказав А.ШУРКАЄВ.

Точні обставини і причини трагедії зараз з`ясовує комісія спеціального розслідування, йдеться у повідомленні прес-служби.