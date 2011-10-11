Ф'ючерси на нафту на NYMEX в понеділок зросли четвертий день поспіль

Ціни на нафту в понеділок, 10 жовтня, зросли четвертий день поспіль на фоні низького обсягу торгів, тоді як надії на підвищення фінансової стабільності в єврозоні підтримали ринок, передає ПРАЙМ.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування листопадових ф`ючерсів на малосірчисту нафту зросли на 2,43 долара, або на 2,9%, до 85,41 долара за барель.

Ф`ючерси на нафту Brent на ICE подорожчали на 3,07 долара, або на 2,9%, до 108,95 долара за барель.

Фондові індекси зросли, євро зміцнився проти долара на фоні новин про те, що канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ і президент Франції Ніколя САРКОЗІ пообіцяли надати план із підтримки європейської банківської системи до кінця цього місяця і ослаблення кризи суверенного боргу в єврозоні. Ринок нафти, який демонстрував тісний зв`язок з акціями в останні місяці, зріс разом із фондовим ринком. Зниження американської валюти також надало підтримку цінам на нафту, що обчислюється в доларах, бо зробило нафту дешевшою для покупців, які тримають інші валюти.

Менш ніж за тиждень ф`ючерси на нафту зросли майже на 13%, відновившись з мінімумів, досягнутих на фоні того, що погані економічні новини щодо Європи та США нашкодили ринку.

У результаті, багато трейдерів говорять, що вони все ще не впевнені в напрямку цін на нафту. Деякі відзначають, що краща перевірка для цін буде у вівторок, коли на ринку відновиться звичайний обсяг торгів. У понеділок у США обсяг торгів був близько 2/3 від звичайних рівнів через святкування Дня Колумба.

Листопадові ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів зросли в ціні на 4,77 цента, або на 1,8%, до 2,6953 долара за галон. Листопадові ф`ючерси на топковий мазут зросли в ціні на 4,51 цента - до 2,9039 долара за галон.