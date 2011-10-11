Азаров сподівається, що в найближчі 10-15 днів знайдуть компроміс у газових питаннях

Україна сподівається, що в найближчі 10-15 днів буде знайдений компроміс з Російською Федерацією з газових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам.

«Зараз йдуть переговори, тому давайте почекаємо їх завершення. Ми очікуємо, скажімо так, у найближчі 10-15 днів, що ми знайдемо компроміс. Це все, що я на сьогоднішній момент можу і хочу сказати», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в резиденції російського президента «Завидово» відбулися переговори президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДЕДЕВА, а також прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА.

За словами Глави Української держави, на них досягнутий істотний прогрес у газових переговорах між двома державами.