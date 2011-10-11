Розлив нафтопродуктів біля берегів Нової Зеландії визнали катастрофою

Міністр навколишнього середовища Нової Зеландії Нік СМІТ (Nick Smith) назвав ситуацію з розливом нафтопродуктів біля узбережжя "найбільшою морською природною катастрофою" в історії країни. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Australian.

Зараз із контейнеровоза "Рена" (Rena), що сів на риф, продовжується витік палива. За даними на ранок 11 жовтня, в море могло потрапити від 200 до 300 тонн нафтопродуктів - ця оцінка значно перевищує початково заявлений обсяг витоку. Відразу після аварії йшлося про попадання в море 20 тонн пального.

Н.СМІТ також заявив, що за найоптимістичнішого розвитку подій у море потрапить понад 350 тонн нафтопродуктів. При цьому він констатував, що влада ніяк не може перешкодити цьому процесу. Найгірші прогнози пов`язані з варіантом, за якого судно від ударів хвиль розвалиться на частини, й тоді у воду може витекти весь запас пального - близько 1700 тонн. На паливні баки "Рени" були встановлені спеціальні захисні чохли, щоб обмежити витік, проте гарантувати безпеку влада не береться.

Екологи з організації Maritime New Zealand, що бере активну участь у ліквідації наслідків катастрофи, ведуть онлайн-моніторинг ситуації. За їхніми оцінками, вірогідність повного руйнування судна невелика, проте погодні умови складаються не кращим чином - у морі триває штормове хвилювання й дме сильний вітер. MNZ також опублікувала попередження для суден, що проходять через район лиха про те, що контейнери з борту "Рени" можуть бути віднесені у відкрите море й стати причиною аварії.

Контейнеровоз "Рена" сів на риф 5 жовтня, люди, які перебували на борту, були евакуйовані суднами, що знаходилися поблизу. В ході операції з нейтралізації наслідків аварії судно-заправник "Авануйа" (Awanuia) здійснило спробу відкачати паливний запас із "Рени", проте через складні погодні умови цього зробити не вдалося - екіпаж "Авануйї" відкачав лише близько 10 тонн пального з борту аварійного контейнеровоза. В ході операції заправник одержав невеликі пошкодження, проте після термінового ремонту в порту має здійснити нову спробу.

10 жовтня токсичні нафтопродукти, що розлилися з паливних баків, досягли узбережжя новозеландського острова Північний. Повідомлялося, що від забруднення вже загинули декілька морських тварин. Кількох особин, які постраждали від нафтової плівки, екологам вдалося врятувати.