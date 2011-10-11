МЗС РФ: Печерський суд проігнорував свідчення, що газові контракти законні

Москва. У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що Печерський райсуд Києва проігнорував свідчення того, що газові домовленості оформлені відповідно до законодавств Росії і України.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ з приводу вироку екс-прем'єрові України Юлії ТИМОШЕНКО, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, у документі зазначено, що російська сторона поважає суверенітет Української держави і незалежність судової системи України.

"У той же час не можна не брати до уваги той факт, що керівництво багатьох держав і світова громадськість сприймають увесь цей судовий процес як ініційований виключно за політичними мотивами. Звинувачуючи Юлію ТИМОШЕНКО у перевищенні влади в укладенні контракту на постачання російського газу у 2009 році, Печерський суд проігнорував переконливі свідчення того, що згадані газові домовленості були оформлені у строгій відповідності із законодательствами Росії і України і чинними нормами міжнародного права", - сказано в заяві.

Також МЗС РФ зазначає "очевидний антиросійський підтекст в усій цій історії".

"По суті справи, Ю.ТИМОШЕНКО судили за чинні і ніким не скасовані юридично зобов’язальні угоди між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва оголосив постанову про засудження екс-прем'єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади упродовж трьох років. Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО компенсації збитку, нанесеного компанії у результаті підписання угод у січні 2009 року в розмірі 1,516 млрд. грн.