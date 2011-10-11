"Газпром" заявляє, що Міллер і Бойко "задоволені перебігом поточного діалогу"

Сьогодні в центральному офісі «Газпрому» відбулася чергова робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації ВАТ «Газпром», сторони продовжили обговорення актуальних питань двосторонньої співпраці.

О.МІЛЛЕР і Ю.БОЙКО висловили задоволення перебігом поточного діалогу. Було ухвалене рішення провести чергову зустріч найближчим часом.

Особливо наголошувалося, що до досягнення нових домовленостей сторони продовжують суворо дотримуватися чинних контрактів на поставку і транзит газу.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів переговори з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єром Володимиром ПУТІНИМ.

25 вересня прес-служба Кремля повідомила про досягнення істотного прогресу на переговорах Росії і України про ставку на транзит газу.

25 вересня Президент України В.ЯНУКОВИЧ також відзначив істотний прогрес у газових переговорах між Україною і Росією.

26 вересня М.АЗАРОВ заявив, що Україна і Росія досягли домовленості про перегляд газових контрактів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м.

Україна добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженої.