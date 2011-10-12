Донецький губернатор пообіцяв звернутися до Бойка, якщо шахтобудівникам не почнуть виплати

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ має намір особисто звернутися до міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА, якщо працівникам державних підприємств шахтобудівного комплексу регіону не почнуть найближчим часом здійснювати оплату виконаних ними робіт з відновлення аварійних шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з журналістами.

Коментуючи заяви шахтобудівників державних підприємств області про тяжкий фінансовий стан галузі, про заборгованість із зарплати, губернатор сказав: «Я в курсі цієї справи, я сам шахтобудівник, я навіть особисто знаю тамтешніх керівників… Я особисто звернуся до міністра (міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА), якщо найближчим часом не буде зрушень».

Кажучи, зокрема, про те, що на шахті ім. Бажанова (ДП «Макіїввугілля»), яка постраждала унаслідок липневої аварії, обсяги відновних робіт вже виконані на 1 млн. 700 тис. грн., але шахтобудівникам ще нічого не заплатили, А.ШИШАЦЬКИЙ пообіцяв: «Тут буде фінансування через «Макіїввугілля». Я це питання тримаю на контролі».

Як повідомляв УНІАН, працівники державних шахтобудівних підприємств Донецької області 6 жовтня звернулися до міністра енергетики і вугільної промисловості Ю.БОЙКА з вимогою сплатити виконані ними роботи з відновлення аварійних шахт і повідомили, що їх підприємства сьогодні на межі ліквідації.

«На підприємствах шахтобудівного комплексу Донецької області через недостатнє виділення з держбюджету коштів для фінансування будівництва об`єктів вугільної галузі і відсутності у шахт власних джерел для розрахунку за виконані роботи, робітників переводять на неповний робочий тиждень, відправляють в безоплатні відпустки, росте заборгованість із заробітної плати і необхідних відрахувань до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування», - йдеться у листі до Ю.БОЙКА.