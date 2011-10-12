«Нафтогаз» вивчає питання про стягнення з Тимошенко 1,5 млрд. грн. збитків - Бойко

Юристи НАК «Нафтогаз України» вивчають питання щодо виконання рішення суду про стягнення з колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО 1,5 млрд. грн. збитків, завданих компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр палива та вугільної промисловості Юрій БОЙКО повідомив журналістам.

«Ще не розглядалося це питання, тому що це було озвучено тільки вчора. Наші юристи вивчать ситуацію, і ми зробимо відповідні висновки», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва вчора, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, завдані НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.