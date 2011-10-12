«Укргазвидобування» відкрила нові пласти газу на Березівському родовищі

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування", яка є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України", завершила будівництво глибокої (6 025 м) розвідувальної свердловини №202 на Березівському родовищі (Харківська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Укргазвидобування".

У повідомленні сказано, що свердловина пробурена в західній частині родовища, через складні умови місцерозташування свердловини в заплаві р. Мерла буріння свердловини проводилося з намивної споруди.

У результаті випробування свердловини в інтервалі глибин 5 555 - 5 537 м отримали промисловий приплив газу дебітом понад 80 тис. куб. м на добу.

"Цією свердловиною на родовищі був розкритий відособлений пласт, який до цього не розроблявся. Таким чином на Березівському родовищі відкриті нові поклади природного газу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Березівсько газоконденсатне родовище відкрите у 1979 році в Краснокутському р-ні Харківської обл. Введене у розробку у 1983 році, початкові запаси газу складали близько 27 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" - це найбільша газодобувна компанія України. До складу ДК "Укргазвидобування" входять 4 газопромислові управління: ГПУ "Шебелинкагазвидобування", ГПУ "Полтавагазвидобування", ГПУ "Харківгазвидобування" і ГПУ "Львівгазвидобування".