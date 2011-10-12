Україна у січні-серпні збільшила імпорт газу на 71,6%

Україна у січні-серпні 2011 року збільшила імпорт природного газу на 71,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 9 млрд. 254,320 млн. дол., повідомили УНІАН у Державній службі статистики.

За даними Держстату, об'єм імпорту природного газу у січні-серпні в загальному об'ємі імпорту склав 17,8%.

Водночас у січні-серпні Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 8,8%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 2 млрд. 984,634 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному об'ємі імпорту у січні-серпні склав 5,7%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-серпні Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7% порівняно з 2009 роком, до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Об'єм імпорту природного газу у 2010 році в загальному об'ємі імпорту склав 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5% порівняно з 2009 роком, до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Об’єм імпорту нафти в загальному об’ємі імпорту у 2010 році склав 6,9%.