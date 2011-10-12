На шахті у Донецькій області через пожежу евакуювали понад 100 гірників

Сьогодні в Донецькій області на шахті "Піонер" ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" через пожежу евакуювали 112 гірників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Добропільському теркоме Євгенія МІЛЕНКА.

За його словами, сьогодні о 3.23, приблизно за 40 метрів від забою вантажного ходка пласту М4(2) горизонту 500 метрів, ланка прохідників, які виконували роботи з проходження гірських виробків, виявила задимлення. Гірники повідомили про НП диспетчера шахти, який відразу ввів план ліквідації аварії: усіх 7 шахтарів, які перебували на аварійній ділянці, було оперативно виведено у безпечне місце на свіже повітря, на підприємство викликали рятувальників.

Усього в момент виникнення аварійної ситуації у шахті працювали 112 гірників.

"Усіх людей вивели на поверхню, на щастя, жертв і потерпілих немає. Семеро шахтарів, які перебували у безпосередній близькості від вогнища задимлення, було обстежено у поверхневому медпункті шахти, скарг на стан здоров'я від них не було", - розповів Є.МІЛЕНКО.

На шахту "Піонер" прибули чотири відділення рятувальників, які провели розвідку і узялися до ліквідації аварії. Уранці вогнище задимлення загасили.

Нині на підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка з'ясовує причини виникнення пожежі.

Робота шахти призупинена до повної ліквідації наслідків задимлення, сказано у повідомленні.