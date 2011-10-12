Українська енергетика не має перспектив без співпраці з «Газпромом» — експерт

Заступник директора Інституту газу НАН України Олександр П’ЯТНИЧКО вважає, що українська енергетична галузь не має перспектив розвитку без співпраці з російським «Газпромом».

Таку думку він висловив під час круглого столу «Європейський газовий ринок: настає революція?», організованого Інститутом Горшеніна.

На думку експерта, основним напрямом співпраці України з ВАТ «Газпром» залишається модернізація української газотранспортної системи. «Враховуючи, що розвідані й перспективні родовища газу в Росії і Туркменістані дуже великі, для модернізації нашої ГТС є всі необхідні передумови», - відзначив О.П’ЯТНИЧКО.

При цьому, за його словами, Україні не слід розраховувати на постачання туркменського газу через альтернативні російській ГТС газопроводи. «Всі заявлені на сьогодні проекти, включаючи транспортування туркменського газу по дну Каспійського моря, мають вельми сумнівну перспективу реалізації. Не менш сумнівним виглядає і проект будівництва на чорноморському узбережжі України терміналу з прийому зрідженого газу. Цей проект має низку вад. Насамперед це стосується згоди Туреччини на проходження великотоннажних суден із зрідженим газом через Босфор. Постачання газу з Азербайджану через Грузію і Чорне море також поки що не підтверджено», - додав експерт.

На цьому тлі, наголосив О.П’ЯТНИЧКО, збереження завантаження української ГТС неможливе без створення консорціуму з «Газпромом». «Звичайно, цей консорціум має бути тристороннім, за участю Євросоюзу, але так чи інакше Україні доведеться домовлятися насамперед з Росією», - додав він.

Кажучи про можливе зменшення частки «Газпрому» на європейському енергетичному ринку, О.П’ЯТНИЧКО відзначив, що Росія, як і раніше, не має на ньому реальних конкурентів. «Так, є постачання норвезького газу до Європи, з Катару до країн ЄС поставляється зріджений газ, але «Газпром», як і раніше, контролює більш як половину європейського газового ринку. Все це дає змогу «Газпрому» вести дуже агресивну політику і в майбутньому», - відзначив експерт.

На його думку, ціна газу буде і надалі зростати разом з його споживанням у Європі. «Попри всі спроби збільшити частку альтернативної енергетики в балансі споживання енергоресурсів газ залишається одним з найбільш ефективних джерел енергії», - вважає представник НАНУ.