Москва. Україна до кінця року запропонує Татарстану варіанти вирішення спору навколо “Укртатнафти”.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України у РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО під час поїздки до Татарстану.

Зокрема В.ЄЛЬЧЕНКО за підсумками зустрічі з президентом Татарстану зауважив, що для керівництва цієї республіки це питання залишається подразником у відносинах з Україною.

“У Татарстані вважають, що це було несправедливе рішення про відсудження пакету акцій Кременчуцького НПЗ, який їм належав”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Посол зауважив, що це питання стоїть на контролі і в Україні розуміють, що воно має бути якимось чином справедливо вирішено.

За його словами, останні консультації з цього приводу відбулись на рівні заступників міністрів енергетики двох країн у липні у Києві.

Він відзначив, що за підсумками цієї зустрічі було підписано протокол, що українська сторона запропонує декілька варіантів вирішення цієї проблеми після засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

“На той час засідання планувалось на кінець липня, але оскільки засідання кілька разів переносилося, пропозиції з боку України не оголошувались. Я запевнив президента Татарстану в тому, що після цього засідання, яке планується провести до кінця цього року, ми запропонуємо свої варіанти вирішення цього питання”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента Республіки Татарстан, президент Татарстану Рустам МІННІХАНОВ відзначив, що істотним гальмом у розвитку двосторонніх відносин продовжує залишатися ситуація навколо ПАТ «Укртатнафта».

Довідка УНІАН. АО «Укртатнафта» створене у 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

На сьогодні основними акціонерами «Укртатнафти» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».

У вересні 2009 року ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) оскаржило в Господарському суді Полтавської області законність володіння компанією «Татнефть» (Татарстан, Російська Федерація) 8,6% акцій ЗАТ.

За словами начальника юрдепартаменту "Укртатнафти" Валерія КОРНЕЛЯКА, причиною подачі позову до суду є порушення «Татнефтью» договору купівлі-продажу вказаного пакета акцій, згідно з яким татарстанський акціонер повинен був внести до статутного капіталу «Укртатнафти» нафтові родовища, а не грошовий внесок.

11 лютого 2010 року Вищий господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Полтавської області від 3 листопада 2009 року, який визнав незаконним придбання компанією «Татнефть» 8,6135% акцій ЗАТ «Укртатнафта».

На початку 2011 року компанія «Татнефть» оскаржила в міжнародному арбітражі рішення українських судів про незаконність придбання компанією 8,6135% акцій ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).