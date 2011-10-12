ДПЕК викупив 615 МВт перетину на Білорусь, Молдову та Польщу

ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд», що входять в структуру холдингу ДПЕК, придбали доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 615 МВт за напрямами в Білорусь, Молдову та Польщу для експорту електроенергії в жовтні.

Про це УНІАН повідомили в НЕК «Укренерго» з посиланням на підсумки місячного аукціону, проведеного компанією у вівторок, 11 жовтня.

Згідно з повідомленням, зокрема, «Східенерго» придбала 350 МВт українсько-білоруського перетину і 215 МВт перетину у напрямку до Польщі, а «Пауер Трейд» 50 МВт перетину «ОЕС України - ОЕС Молдови».

Всі лоти придбані за стартовою ціною 1 тис. грн.

Лоти російського перетину загальним обсягом 1600 МВт і два лоти молдавського перетину потужністю 300 МВт були зняті з торгів через відсутність попиту.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку отримують на аукціонах в оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.