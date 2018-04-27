Знижці на газ вирок Тимошенко не помічник

Вже не знаю, хто є автором сценарію суду над Тимошенко, але складається враження, що кінцевий результат цього дійства може його збентежити. Навіть такий «м`який» вирок, за запевненням міністра юстиції Олександра Лавриновича (7 років ув`язнення, заборона на 3 роки займати посади у виконавчій владі, виплата понад 1,5 млрд. грн. збитку «Нафтогазу»), став незрозумілим для країни, для якої в принципі і розігрувався спектакль. Якщо планувалося таким чином домогтися знижки на газ, то навряд чи це вийшло у автора «блокбастера».

Як зазначив нинішній прем`єр - потенційний президент Росії Володимир Путін, «я не дуже розумію, за що їй дали ці сім років».

За словами глави російського уряду, сама Ю.Тимошенко нічого не підписувала, газові угоди укладалися на рівні господарюючих суб`єктів і в повній відповідності з міжнародними нормами і законодавством Росії та України.

При цьому В.Путін також підкреслив, що під час підготовки газових домовленостей із Україною російська сторона виходила з практики, яка склалася у "Газпрому" з його партнерами в Європі. "За визначенням ціни на газ там застосована така сама формула, як в аналогічних контрактах з іншими європейськими партнерами", - зазначив російський прем`єр.

Він також не забув акцентувати, що Ю.Тимошенко є опонентом російського керівництва. "Тимошенко для нас і для мене особисто не друг і не родич. Навіть більше, швидше політичний опонент, тому що вона завжди була людиною у політиці, умовно кажучи, західно орієнтованою", - сказав В.Путін.

Далі В.Путін переключився на «russian інтеграцію», тобто мова пішла про Митний союз з усіма можливими привілеями для нас, який, за задумом прем`єра РФ, має незабаром трансформуватися в євразійський союз за принципом СРСР.

Тут варто відзначити, що один із членів МС – Білорусь – заклала в бюджеті на 2012 рік ціну газу 288 доларів за тисячу кубометрів. Між тим, у третьому кварталі російський газ для Мінська обходився в 279,16 долара за тисячу кубометрів проти 245 доларів у другому кварталі. Ось так от, ніяких особливих поблажок навіть «братам-слов`янам».

І, схоже, для України в найближчій перспективі іншого виходу як «інтегрувати» в G3 не буде. ЄС уже заявив про зняття з порядку денного підписання Угоди про асоціацію, навіть можуть відкликати запрошення В.Януковича 20 жовтня відвідати Брюссель. Іншими словами, питання членства в ЄС «канули в Лету».

Правда, президент України вважає, що рішення суду не остаточне. За його словами, «попереду ще апеляційний суд. Те, яке він прийме рішення і в рамках якого законодавства, буде мати значення ". Що стосується законодавства, то слова глави української держави – пора «міняти Кримінально-процесуальний кодекс України» говорять про те, що статтю (ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади), за якою засудили екс-прем`єра, швидше за все, декриміналізують.

Але це не гріє ні ЄС, ні Росію. Як заявив глава «Газпрому» Олексій Міллер, газові переговори затягуються, їхніх перших результатів не варто очікувати раніше листопада, хоча влада планувала всі питання вирішити до початку опалювального сезону, що цілком зрозуміло.

"Так, дійсно, переговори з нашими українськими колегами йдуть дуже активно і в дуже позитивному ключі. Але питань залишається ще досить багато, і вони складні. Абсолютно точно, в найближчі дні ніяких остаточних домовленостей не буде досягнуто. Думаю, що перших результатів не варто очікувати раніше листопада", - сказав О.Міллер.

Голова Центрвиконкому «Нашої України» Сергій Бондарчук вважає, що газові переговори, які зараз проходять між Україною і Росією, є заполітизованими та тіньовими. Він зазначив, що немає жодної офіційної інформації ні від президента, ні від прем`єр-міністра, ні від РНБО щодо переговорів. «Росія послідовно відстоює свої інтереси, а наша влада навіть не збирається подбати про інтереси своїх громадян», - зазначив С.Бондарчук.

За його словами, саме така корумпована схема переговорів за останні 20 років стала причиною нечіткого і незрозумілого формування ціни на газ для України. «Це сталося ще з початку нашої незалежності, коли європейські корпорації здали інтереси нашої держави, коли Україна не брала участі в транзиті російського газу», - підкреслив С.Бондарчук.

Крім того, С.Бондарчук підкреслив, що вирок екс-прем`єру Юлії Тимошенко, який ґрунтується на твердженні, що вона перевищила повноваження під час переговорів, ставить перед чинним урядом завдання, щоб газові переговори проходили в повній відповідності з процедурами і законодавством. «Потрібно видати чіткі директиви, щоб ми розуміли, хто буде нашим «героєм» через деякий час», - сказав політик.

Тим часом, директор Фонду польсько-української співпраці PAUCI Ян Пєкло вважає, що вирок Ю.Тимошенко найбільше вигідний голові уряду Росії В.Путіну.

«Першим, хто виграє від такої ситуації, буде Росія. Концепція Путіна щодо створення Митного та Євразійського союзу не має ніякого сенсу без України (від якої ось-ось відмовиться ЄС - ред.), яка є ключовою державою в регіоні. Україна на тарілці є «виборчою стравою» для Путіна», - зазначив аналітик.

Що ж до міжнародних судів, то, як зазначив заступник голови Державної думи РФ, президент Російського газового товариства (РГТ) Валерій Язєв, Росія подасть зустрічний позов у випадку звернення України до Стокгольмського суду щодо газових контрактів.

В.Язєв не виключає, що суперечка про ціну поставок газу до України може бути вирішена в арбітражному суді.

«Наші контракти знаходяться під юрисдикцією Стокгольмського суду. Якщо українська сторона звернеться в міжнародний арбітраж, ми подамо зустрічний позов », - заявив він.

На думку В.Язєва, для перегляду російсько-українських газових угод немає підстав. «Наші українські партнери вважають існуючі ціни несправедливими, але покупець завжди думає, що він переплачує, а продавцеві здається, що він недоотримує», - зазначив він.

В.Язєв нагадав, що контракт на 11 років, підписаний в 2009 році, обумовлює всі умови поставок, в тому числі мінімальні обсяги на рік. «Ми йдемо назустріч - не беремо штрафи за недобір газу, в розумних межах, звичайно», - додав російський політик.

(Україна в 2010 році отримала знижку в 100 дол. за тис. куб. м і не виплатила штраф у розмірі 8 млрд. дол. за недобраний газ у 2009 році).

Так що, на «особливі» поступки від Росії після винесення вердикту Печерським судом очікувати не варто. Може, влада збирається отримати знижку за зовсім інші вчинки. Як би не був розписаний сценарій головним «промоутером» зовнішньої політики України, але захід ним не перейнявся.

Як вважає керівник українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге, рішення у справі Ю.Тимошенко буде мати негативні наслідки для України, навіть якщо з часом його скасують.

За словами експерта, у Німеччині вирок Ю.Тимошенко сприймається як дуже негативний сигнал для німецького бізнесу та інвесторів, які вважають, що в Україні неможливо захистити свою власність і свою позицію в судах.

«Мені дуже шкода, що Україна знову в новинах у Німеччині тільки в дуже негативному світлі. Для політиків, які є друзями України, зараз дуже важко знайти аргументи перед виборцями Німеччини, чому Україні потрібно давати перспективу членства в ЄС», - додав він.

Ось в принципі, чого влада досягла судовим процесом над Ю.Тимошенко. Але може це тільки хитрий хід, і ми таки отримаємо знижку на газ, тільки шляхом входження в МС. А на асоціації з Євросоюзом поставимо хрест, та й наполягали ми на ній тільки для відводу європейських очей. Будемо розвиватися у вузькому колі так добре знайомих по СРСР друзів. Питання з апеляцією вирішиться протягом 15 днів, а там буде зрозуміло, що далі придумав головний «сценарист» країни. Знати б, хто він...

Нана Чорна (УНІАН)