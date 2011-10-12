Кабмін чекає на висновок фахівців, як борги ЄЕСУ стали держборгом країни

Уряд доручив правоохоронним органам і юристам провести розслідування, щоб з`ясувати, яким чином борг приватної компанії «Єдині енергетичні системи України», очолюваної екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, у розмірі 405 млн. дол. стали держборгом України.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам на брифінгу.

«Уряд доручив юристам, правоохоронним органам провести розслідування, як борг приватної компанії було покладено на державу... Ми зараз чекаємо на висновок юристів і правоохоронних органів», - сказав він.

М.АЗАРОВ пояснив, що Міністерство оборони Росії своїм листом зажадало повернути 405 млн. дол., які заборгувала компанія «ЄЕСУ». Міністерство обґрунтувало свою вимогу тим, що була здійснена переуступка боргу через вексельну схему і право вимоги цього боргу перейшло від приватної компанії державі.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра М.АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію «ЄЕСУ».

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Відповідно до рішення суду, також протягом трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, завданий НАК «Нафтогаз України», у розмірі 1,516 млрд. грн.