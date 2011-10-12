Азаров не пов'язує газові переговори зі справою Тимошенко

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не пов`язує переговори з Росією щодо перегляду газових контрактів з судовою справою екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив журналістам на брифінгу в Борисполі.

«Для нас це питання надзвичайно важливе, ми його абсолютно ні з чим не пов`язуємо, воно існує для нас само по собі, оскільки для нас воно є питанням першорядної ваги», - сказав М.АЗАРОВ, відповідаючи на запитання, чи може ускладнити вирок Ю.ТИМОШЕНКО майбутні переговори щодо газу з Росією.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Відповідно до рішення суду, протягом трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, завданий НАК "Нафтогаз України", у розмірі 1,516 млрд. грн.

12 жовтня міністр палива і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що Україна веде конструктивний діалог з ВАТ «Газпром» щодо перегляду газових контрактів від 2009 року, незважаючи на звинувачувальний вирок колишньому прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у справі про перевищення повноважень під час укладання цих документів.

Як відзначив сьогодні голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР, перших результатів переговорів з Україною за угодами у газовій сфері не варто очікувати раніше листопада.