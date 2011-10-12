Азаров 18 жовтня проведе «газові» переговори з Путіним

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 18 жовтня п.р. у Санкт-Петербурзі проведе зустріч з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ, на якій обговорюватиметься питання перегляду газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 12 жовтня, М.АЗАРОВ заявив журналістам на брифінгу в Борисполі.

М.АЗАРОВ також відзначив, що окрім цієї зустрічі газові контракти обговорюватимуться між В.ПУТІНИМ і Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Є переконання, що в найближчі пару тижнів ми ці переговори завершимо», - додав прем`єр-міністра України.

Як повідомляв УНІАН, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР сьогодні відзначив, що перших результатів переговорів з Україною за угодами у газовій сфері не варто очікувати раніше листопада.

24 вересня п.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів переговори з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єр-міністром В.ПУТІНИМ.

25 вересня В.ЯНУКОВИЧ відзначив істотний прогрес у газових переговорах між Україною і Росією.

26 вересня М.АЗАРОВ заявив, що Україна і Росія досягли домовленості про перегляд газових контрактів.