Колумбія зацікавлена у співпраці з Україною в різних напрямах

Колумбія зацікавлена у розширенні співпраці з Україною у різних економічних напрямах

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців, про це заявив заступник міністра торгівлі, промисловості і туризму Колумбії Габріель Андре Дуке МІЛДЕНБЕРГ під час зустрічі з президентом УСПП Анатолієм КІНАХОМ.

Зокрема, Колумбія зацікавлена у залученні українських компаній і технологій для видобутку енергоресурсів на своїй території.

«Ми дуже зацікавлені у залученні українських підприємств і технологій до видобутку вугілля, нафти і газу», - заявив заступник міністра торгівлі Колумбії.

Також інтерес викликає імпорт з України продукції з високою доданою вартістю. Йдеться, насамперед, про співпрацю в авіабудівній, транспортній промисловості, гірничовидобувній і енергетичній сферах, спільному виробництві альтернативних видів енергії.

Крім того, Г.МІЛДЕНБЕРГ висловив зацікавленість у залученні українських підприємств для відновлення транспортної інфраструктури, а також у підготовці в українських навчальних закладах фахівців з технічних і технологічних спеціальностей.

У свою чергу, А.КІНАХ відзначив, що, враховуючи потужності видобувної промисловості Колумбії і значні поклади вугілля, Україна може брати участь у пошуково-розвідувальній роботі у цій країні.

«Крім того, ми готові брати участь у розбудові транспортної інфраструктури вашої країни», – сказав А.КІНАХ.