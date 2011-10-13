"Газпром" та Білорусь у листопаді підпишуть нові контракти з урахуванням акцій "Бєлтрансгазу"

Підготовка нових контрактів "Газпрому" з Білорусією йде з випередженням плану; документи на постачання і транзит газу разом з договором купівлі-продажу 50% акцій "Бєлтрансгазу" можуть бути підписані вже у листопаді, сказано у повідомленні російського газового холдингу.

У четвер в Москві відбулася зустріч голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, віце-прем'єра Білорусії Сергія Румаса і міністра енергетики республіки Олександра Озерця. Обговорювалися деталі нового контракту на постачання і транзит газу разом з положеннями проекту договору купівлі-продажу 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз". Відзначили високе взаєморозуміння сторін у рамках переговорного процесу, що дозволяє забезпечити узгодження документів в призначені терміни.

"Переговори з нашими білоруськими друзями йдуть дуже інтенсивно і в правильному руслі. Питань залишається зовсім небагато, і вони не принципові. Можна абсолютно точно сказати, що досягнення остаточних домовленостей - справа найближчого часу. Упевнений, що ми будемо готові підписати усі необхідні документи вже в листопаді", - сказав Міллер.

Раніше підписання контрактів планували на кінець листопада - початок грудня.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що Білорусь готова продати "Газпрому" свій пакет акцій "Бєлтрансгазу" за 2,5 млрд. дол., але при дотриманні ряду умов.

Він сказав, що "Газпром" цікавить передусім 50% акцій "Бєлтрансгазу", які є у власності Білорусі, за тими ж цінами, що і перші 50% акцій, - за 2,5 млрд. дол.

"Ми не проти, але ми виставляємо свої вимоги. Перше - щоб по цій трубі завжди в повному об'ємі прокачувався газ на захід. Для того, щоб ми мали певну плату за транзит, щоб "Бєлтрансгаз", якщо він буде російським, платив тут податки. Друга вимога полягає у виході на рівнодохідні ціни на газ. Ми пов'язуємо це з єдиними рівнодоходними цінами в Росії і Білорусі. До цього ще підштовхує і Єдиний економічний простір", - пояснив глава Білорусі.

Він також зазначив, що не лише в ході переговорів з главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ, але і під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у Сочі в якості одного з блоків на переговорах обговорювалося питання про рівні умови господарювання суб'єктів у двох країнах.

"Інакше, який був нам сенс вступати в ЄЕП, якщо ми не маємо рівних можливостей. Мають бути рівні умови", - вважає О.ЛУКАШЕНКО.