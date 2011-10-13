Іран готовий своїми поставками замінити "Газпром" у Туреччині

Іран готовий збільшити експорт газу в Туреччину після того, як турецька компанія Botas припинила співпрацю з російським "Газпромом", повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

"Туреччина раніше вела переговори з Іраном про можливість збільшення експорту нашого природного газу... Іран готовий збільшити експорт у відповідь на запит Туреччини", - сказав керуючий директор іранської National Iranian Gas Company (NIGC) Джавад Оджі.

"Експорт іранського газу в Туреччину збільшився на 12% з березня, і NIGC в середньому здійснила постачання понад 24 мільйонів кубометрів газу на добу турецької Botas", - додав він.

На питання про зміну цін на експортний газ Ірану Оджі відповів, що в угоди "відкриті умови". "Обидві сторони мають право на проведення переговорів щодо зміни ціни, залежно від умов і світових цін на газ... Але поки переговорів з цього питання не було", - сказав Оджі.

Нагадаємо, на початку жовтня турецька трубопровідна компанія Botas відмовилася подовжувати контракт з російським "Газпромом" через цінові розбіжності.

Анкара, яка, за даними "Газпрому", щорічно імпортувала з Росії 18 мільярдів газу, раніше кілька разів просила знизити ціну. У березні прем'єр-міністр Реджеп Тайіп Ердоган побував у Москві, але не дійшов компромісу в переговорах з російським керівництвом, а в серпні глава турецького Міненерго нагадав в інтерв'ю Reuters, що Туреччина чекає зниження цін на російський газ. Проте, компромісу з приводу ціни російського газу не знайшли.

"Газпром" заявив, що у разі відмови турецькій державній компанії Botas від продовження контракту на постачання 6 мільярдів кубометрів газу на рік готовий поставити ці об'єми новим партнерам - приватним компаніям.

Проте більш ніж сумнівними виглядають перспективи "Газпрому" в Туреччині. Його інтереси вже страждають: Іран виключив "Газпром" з проекту розробки одного з головних нафтових родовищ, передає Newsru.com.