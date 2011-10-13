За контрактом Україна може переглянути його умови у 2012 р. – експерт

Москва. Чинний контракт передбачає, що Україна може переглянути умови постачань російського газу у 2012 році.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Російській Федерації сказав професор Російського державного університету нафти і газу ім. І.М.Губкіна, консультант правління "Газпромбанку" Андрій КОНОПЛЯНИК.

"Якщо два господарюючі суб`єкти підписали угоду, то усередині цієї угоди є механізми, які дають можливість його переглянути. Не раніше 2012 року настає термін наступного перегляду. У контракті закладено - переглядати можна раз на три роки і не раніше, ніж через три роки після підписання", - сказав він.

А.КОНОПЯНИК зазначив, що може бути і позачерговий перегляд, але для цього сторона-ініціатор повинна знайти відповідну аргументаційну базу.

"Зараз російська сторона, мабуть, не приймає цих аргументів, тоді, будь ласка, звертайтеся в арбітраж", - сказав він.

За словами експерта, перегляд потрібно здійснювати не політичним способом, використовуючи рішення суду щодо екс-прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО, а через механізми, закладені в контракті.

"Справа Ю.ТИМОШЕНКО може використовуватися як додатковий аргумент на переговорах" - припустив А.КОНОПЛЯНИК.

Він сказав, що контракт не подобається Україні, оскільки об`єктивно був укладений у не найвдаліший час і для України, і для РФ.

Зокрема, контракт був підписаний на історичному піку ціни нафти, звідки і взялася базова ціна 450 дол. у формулі. У той же час експерт вважає, що для РФ цей контракт не вигідний тому, що в Україну Росія поставляє частину газу з країн Середньої Азії.

За його словами, одночасно з укладенням контракту з Україною РФ перепідписала контракти з Середньою Азією за європейськими принципами ціноутворення, щоб не пустити ці об`єми в обхід території Росії.

А. КОНОПЛЯНИК нагадав, що газ почали продавати Україні зі знижкою - спочатку 20%, а потім 30%, але РФ купує середньоазіатський газ за європейською ціною.

"Фактично це стало незручним і для РФ", - сказав експерт.

У той же час він визнає, що Росія користується своїм монопольним становищем на газовому ринку України.

"Поки в України не буде альтернативних джерел постачань, сила аргументів української сторони буде дуже стисла - іншого газу, окрім російського, немає. Природно, "Газпром" буде цим користуватися. На мій погляд, завжди є певна монопольна рента і цим користуються будь-які гравці у будь-якій країні", - сказав А.КОНОПЛЯНИК.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув`язнення за перевищення службових повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Відповідно до рішення суду, впродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, нанесений НАК "Нафтогаз України", у розмірі 1,516 млрд. грн.

12 жовтня міністр палива і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що Україна веде конструктивний діалог з ВАТ "Газпром" щодо перегляду газових контрактів від 2009 року, незважаючи на обвинувачувальний вирок колишньому прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО у справі про перевищення повноважень під час укладення цих документів.

Як зазначив голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР, перших результатів переговорів з Україною за угодами у газовій сфері не варто чекати раніше листопада.

12 жовтня на брифінгу у Борисполі прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що не пов`язує переговори з Росією щодо перегляду газових контрактів з судовою справою екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.