Шахтарі завтра пікетуватимуть Кабмін. Ініціюють загальнонаціональний страйк

У п`ятницю, 14 жовтня, з 8.00 до 15.00 у Києві, біля будівлі Кабінету міністрів України шахтарі Луганської області проведуть акцію протесту, на якій ініціюватимуть проведення загальнонаціонального страйку і проведення конституційних зборів.

Про це УНІАН повідомив голова Союзу об`єднання громадян "Трудовий рух "Солідарність" Костянтин ІЛЬЧЕНКО.

За його словами, акція протесту обумовлена свавіллям регіональної "вугільної мафії".

"Після акції незалежні профспілкові організації АП "Шахта Ніконор Нова" ДП "Луганськвугілля", ДП "Свердловантрацит", ТОВ "Краснодонвугілля", що входять до складу СОГ "Трудовий рух "Солідарність", проведуть прес-конференцію в УНІАН", - сказав К.ІЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що до відома громадськості і журналістів будуть доведені незаконні дії органів державної виконавчої влади і працедавців ДП "Луганськвугілля", ДП "Свердловантрацит", ДП "Ровенькиантрацит", ТОВ "Краснодонвугілля",спрямовані на знищення вугільної галузі як державного сектора промисловості України.

"Завдяки їх антидержавній діяльності, Луганська область доведена до рівня індустріального звалища", - заявив К.ІЛЬЧЕНКО.

За його словами, на прес-конференції буде озвучена ініціатива проведення у листопаді цього року Громадського конгресу за участю громадських і профспілкових організацій України.