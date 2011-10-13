Нафтогазовий комплекс готовий до опалювального сезону

14:44, 13 жовтня 2011
Енергетика
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Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє про готовність нафтогазового комплексу до початку опалювального сезону 2011-2012 рр.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, зокрема, компанія уклала всі необхідні договори з підприємствами із газопостачання й газифікації та підприємствами теплокомунальної енергетики на постачання природного газу в новому опалювальному сезоні.

«Нафтогаз» зазначає, що на сьогоднішній день по всій території України проходить підключення до теплопостачання установ соціальної інфраструктури, зокрема, шкіл, дитячих садків і лікарень.

«Опалення в житлових будинках громадян буде підключено відповідно до затверджених графіків, починаючи з 15 жовтня», – йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Відповідно до доручень Президента і уряду України, спрямованих на підвищення ефективності функціонування підприємств нафтогазового комплексу, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» проводить низку заходів щодо оптимізації власної структури й процесу ухвалення управлінських рішень.

Зокрема, згідно з рішенням правління компанії від 26 серпня 2011 року, укладення договорів із підприємствами ТКЕ і підприємствами з газопостачання та газифікації в опалювальному сезоні 2011-2012 років здійснюється безпосередньо НАК «Нафтогаз України».

Компанія реалізує природний газ відповідно до ліцензії на ведення господарської діяльності із забезпечення природним газом споживачів за нерегульованим тарифом.

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