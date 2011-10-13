Для притягнення Лазаренка до відповідальності у справі ЄЕСУ є важелі

В СБУ заявляють, що українське законодавство має важелі для реального притягнення до відповідальності колишнього прем’єра Павла ЛАЗАРЕНКА у справі ЄЕСУ разом з Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ’ЯНКО.

«Притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка в даний час знаходиться за межами України (мова йде про П.ЛАЗАРЕНКА – УНІАН) відбувається у встановленому кримінально-процесуальному порядку», - сказав він.

Зокрема, за словами І.ДЕРЕВ’ЯНКА, відносно цієї особи «виноситься постанова про притягнення до відповідальності в якості обвинуваченого. За наявності достатніх підстав матеріали можуть виділятися в окреме провадження і особа оголошуватиметься в розшук і зупинятиметься провадження до його появи на території України».

Як повідомляв УНІАН, СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО та П.ЛАЗАРЕНКА кримінальну справу за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

"Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу стосовно громадян України ТИМОШЕНКО і ЛАЗАРЕНКА", - сказав І.ДЕРЕВ’ЯНКО.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ‘ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У червні цього року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не має жодних боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

П.ЛАЗАРЕНКО з вересня 1995 року по травень 1996 року був першим віце-прем`єр-міністром, а з травня 1996-го по липень 1997-го - прем`єр-міністром України.

У лютому 1999 року Верховна Рада позбавила П.ЛАЗАРЕНКА депутатської недоторканності. У тому ж місяці колишнього главу українського уряду затримали в аеропорту Нью-Йорка з паспортом громадянина Панами - за спробу незаконного в`їзду на територію США. Також влада США пред’явила П.ЛАЗАРЕНКУ ряд звинувачень, зокрема, у відмиванні грошей.

У серпні 2006 року суд у Сан-Франциско виніс вирок П.ЛАЗАРЕНКУ, засудивши його до 9 років тюремного ув`язнення і штрафу в 10 млн. дол. Втім, П.ЛАЗАРЕНКО не згоден з цим вироком і продовжує доводити свою невинуватість.