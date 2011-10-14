В Україні видобуток нафти та газу скорочується

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, у січні-вересні скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 6,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року до 2 млн. 500,6 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У тому числі підприємства НАК "Нафтогаз України" у січні-вересні скоротили об'єм видобутку нафти і газового конденсату на 6,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 2 млн. 299,7 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН у 2010 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 10,3% порівняно з 2009 роком, до 3 млн. 545,6 тис. тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК "Укргазвидобування" ВАТ "Укрнафта" і ДАТ "Чорноморнафтогаз", що входять до складу НАК "Нафтогаз України".

Також українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, у січні-вересні скоротили видобуток газу на 0,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 14 млрд. 984,3 млн. куб. м, у т.ч. підприємства НАК "Нафтогаз України" скоротили об'єм видобутку на 2% - до 13 млрд. 476,1 млн. куб. м.

У вересні українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, збільшили видобуток природного газу на 0,6% порівняно з вереснем 2010 року, до 1 млрд. 630,0 млн. куб. м, у т.ч. підприємства НАК "Нафтогаз України" скоротили об'єм видобутку на 1,5% - до 1 млрд. 459,5 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток газу на 5,3% порівняно з 2009 роком, до 20 млрд. 54,7 млн. куб. м.