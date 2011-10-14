Допит Тимошенко у справі ЄЕСУ продовжать 17 жовтня

Допит екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у кримінальній справі щодо боргів корпорації "ЄЕСУ" перед Міністерством оборони Росії продовжать у понеділок, 17 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, у четвер, 13 жовтня, слідчий почав допит Ю.ТИМОШЕНКО, проте, він був припинений з ініціативи Ю.ТИМОШЕНКО і її адвоката Сергія ВЛАСЕНКА.

"Допит перенесено на понеділок", - сказав Ю.БОЙЧЕНКО, зазначивши, що необхідність перенесення допиту С. ВЛАСЕНКО обгрунтував своєю зайнятістю, підкресливши, що він має намір бути адвокатом Ю.ТИМОШЕНКО у цій справі.

Водночас Ю.БОЙЧЕНКО повідомив, що екс-прем'єру учора пред'явили постанову про порушення щодо неї кримінальної справи і постанову про її притягнення до карної відповідальності, проте вона відмовилася її підписувати за відсутності свого адвоката, у зв'язку з чим був складений відповідний протокол.

За словами начальника прес-служби ГПУ, слідчі розійшлися з С. ВЛАСЕНКОМ, який відвідував Ю.ТИМОШЕНКО, "у декілька хвилин".

І таким чином, зазначив він, враховуючи обставини, що склалися, допит буде продовжений наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ’ЯНКО заявив, що щодо Ю.ТИМОШЕНКО порушена нова кримінальна справа - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ’ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем'єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ вчинила замах на розтрату коштів держбюджету України у особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов'язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Довідка УНІАН. У червні цього року в ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем'єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, у якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" у сумі 405,5 млн. дол.

Ю. ТИМОШЕНКО в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.