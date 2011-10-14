Концесія держшахт є дієвим способом залучення інвестицій у вугільну галузь - експерт

Передача в концесію державних вуглевидобувних активів є дієвим способом залучення необхідних інвестицій у вугільну галузь. Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Єгор САМУСЕНКО.

За його словами, вугільна галузь вимагає постійного оновлення фондів, оскільки через її специфіку устаткування працює в середньому близько п'яти років.

"На одну тонну видобутого вугілля потрібно близько 10 дол. інвестицій, відповідно, Україні треба інвестувати близько 750 млн. дол. на рік у вугільний сектор", - зазначив експерт.

Водночас, за його словами, держава не може забезпечити і половини мінімально необхідних капіталовкладень у держшахти, що може негативно позначитися на об'ємі вуглевидобування країни. При цьому, за оцінками Concorde Capital, попит на енергетичне вугілля виросте на 50% до 2015 року порівняно з 2010 роком. "Головною причиною буде збільшення частки ТЕС, які працюють на вугіллі, у структурі виробників електроенергії в Україні", - сказав Є. САМУСЕНКО.

На його думку, одним зі шляхів виходу з ситуації, що склалася, може стати концесія держшахт. "Концесія на 49 років є фактичним синонімом приватизації. Будь-який приватний власник зацікавлений в розвитку свого бізнесу і, природно, інвестуватиме ефективніше, ніж держава", - каже експерт.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості 11 серпня оголосило конкурси з передачі в концесію цілісних майнових комплексів (ЦМК) найбільших державних вуглевидобувних об'єднань "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит" (обоє - Луганська область). Активи підприємств передбачається передати в концесію на 49 років. Заявки на участь в конкурсі подали три компанії - ТОВ "ДТЕК. Ровенькиантрацит", ТОВ "ДТЕК. Свердловантрацит" і ПАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" (усі - Донецьк).