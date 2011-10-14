Пошук трьох гірників на затопленій шахті в Луганській області триває вже 39 днів

Операція з пошуку трьох гірників на затопленій приватній шахті «Рудник» (Антрацитівський район, Луганська область) триває 39 днів і «тупцює на місці», повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, операція з їх пошуку не дає жодного результату, надходження води не слабшає, і навіть нетривала зупинка насосів відкидає рятувальників на колишні рубежі, вода миттєво повертається на початкові позначки.

За час пошукової операції рівень води у стволі вдалося знизити лише на 165,5 м. На сьогодні вода перебуває на позначці 210 м від поверхні, починали відкачування води з позначки 44,5 м (ймовірне місцезнаходження шахтарів – горизонт 340 м).

З надходженням води продовжують боротися одночасно двома насосами. За добу в середньому звільняють від води близько 3 м ствола. Третій насос є резервним, він перебуває у стані готовності, підключено і опущено у ствол. Якщо з технічних причин з ладу вибуває експлуатована насосна установка, він тут же запускається в роботу.

Найближчим часом штаб з ліквідації аварії розгляне питання заміни працюючих більше місяця насосів на більш потужні установки.

Як повідомляв УНІАН, вночі 5 вересня на приватній шахті «Рудник» на горизонті 340 м сталося раптове затоплення виробки водою. На момент затоплення у транспортних просіках перебували три гірники.

6 вересня прокурор Луганської області Микола БЕСКІШКИЙ порушив кримінальну справу за фактом аварії за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил техніки безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або іншому підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримуватися, у разі, якщо це порушення призвело до загрози загибелі людей або інших тяжких наслідків).

22 вересня було створено робочу групу з контролю рятувальних робіт.