Медведєв: Транскаспійський газопровід потребує узгодження позицій всіх держав Каспію

Москва. Будівництво Транскаспійського газопроводу в обхід РФ потребує узгодження позицій всіх держав Каспію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на засіданні з членами Ради Безпеки з питань міжнародної енергетичної співпраці.

Зокрема, він зазначив, що окремі країни, і Європейський союз, й інші партнери Росії думають про диверсифікацію поставок енергоносіїв.

«Проте мені також хотілося б привернути увагу членів Ради Безпеки до однієї з тем, яку ми вже обговорювали, і я обговорював зі своїми колегами, – темі Транскаспійського газопроводу по дну Каспійського моря. Це теж досить складне питання, яке прямо залежить від статусу Каспійського моря як внутрішнього моря, і яке потребує узгодження позицій усіх держав, які входять до відповідного каспійського саміту», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він наголосив, що питання правового статусу обговорювалися на останньому саміті каспійських держав, і питання екологічної безпеки, на які країни зобов`язані звертати увагу з урахуванням того, що зараз відбувається в басейні Каспійського моря.

«Я сподіваюся, що наші партнери, які продумують різні способи енергетичної співпраці, також дотримуватимуться раніше прийнятих домовленостей», - наголосив він.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що в будь-якому разі Російська Федерація повинна сформулювати свою позицію для того, щоб довести її до уваги каспійських партнерів, у разі ухвалення ними тих чи інших рішень.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня МЗС РФ поширило заяву про те, що Росія здивована рішенням Ради ЄС про проведення переговорів з Азербайджаном і Туркменістаном щодо Транскаспійського газопроводу, і вважає, що це може ускладнити ситуацію в регіоні.

Передбачається, що Транскаспійський газопровід з`єднає туркменський і азербайджанський береги Каспію для експорту газу через Азербайджан до європейських країн. По маршруту Тенгіз (Казахстан) - Туркменбаші (Туркменістан) - Баку (Азербайджан) - Тбілісі (Грузія) - Ерзурум (Туреччина) планується щорічно транспортувати 20-30 мільярдів кубометрів газу. Вартість проекту оцінюється в 7,9 млрд. євро.

Газопровід на ділянці Баку – Тбілісі - Ерзурум вже функціонує. З приводу морської частини проекту є розбіжності. Росія і Іран вважають, що питання прокладання трубопроводів по дну Каспійського моря повинні вирішуватися за згодою всіх прикаспійських країн. Азербайджан, Казахстан і Туркменістан виходять з того, що це питання може вирішуватися двома договірними сторонами, а не всіма п`ятьма прибережними державами.