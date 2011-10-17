На шахті в Луганській області смертельно травмовано гірника

На шахті ім. ХІХ партз`їзду КПРС державного підприємства «Луганськвугілля» (с. Біле, Лутугинський район) наслідок руйнування приводу конвеєра смертельно травмовано гірника 1985 року народження. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, нещасний випадок стався 15 жовтня пізно ввечері. Шахта працює в штатному режимі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter