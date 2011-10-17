«Чорноморнафтогазу» поставить плавучу бурову «Ризька судноверф»

ВАТ "Ризька судноверф" (Латвія) стало переможцем відкритого тендеру, проведеного ДАТ "Чорноморнафтогаз" (м. Сімферополь, АР Крим) на постачання ще однієї самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні результати тендеру були озвучені в НАК "Нафтогаз України" сьогодні в Києві.

Зокрема, "Ризька судноверф" запропонувала "Чорноморнафтогазу" постачання плавучої бурової установки за найнижчою ціною 399,8 млн. дол. з усіх претендентів.

У тендері також брали участь компанії Hihgway Investments Processing (Великобританія) і Diafol Ltd. (Великобританія), які запропонували за свої послуги 400,344 млн. дол. і 405 млн. дол. відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у серпні "Чорноморнафтогаз" оголосив про проведення відкритих торгів на закупівлю ще однієї СПБУ.

Нагадаємо, 1 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що "Нафтогаз" купив у Сінгапурі бурову установку для видобутку нафти на Суботинському родовищі на шельфі Чорного моря.

Згодом тижневик "Дзеркало тижня" написав, що компанія Highway Investment Processing (Великобританія) виграла тендер "Чорноморнафтогазу" на 400 млн. доларів на купівлю бурової установки.

Компанія-виробник Keppel продала установку своєму партнерові - компанії Seadrill. У свою чергу, Seadrill повідомила, що заробила на перепродажі установки 18 млн. доларів, реалізувавши її британському покупцеві, який побажав залишитися невідомим, за 248,5 млн. доларів.

Highway Investment Processing, як вказувало видання, заснована двома офшорними компаніями, директор однієї з цих компаній є також директором іншого учасника тендеру - новозеландської Falcona.

Офіційний сайт Highway Investment Processing, за інформацією видання, створений за два тижні до проведення тендеру.

Згодом глава правління НАК "Нафтогаз України" Євгеній БАКУЛІН спростував звинувачення деяких ЗМІ в нецільовому використанні коштів під час закупівлі бурової платформи.

Зокрема, в ефірі "5 каналу" Є.БАКУЛІН продемонстрував фінансові документи, які засвідчують, що кошти на придбання платформи надійшли безпосередньо від замовника, - ДАТ "Чорноморнафтогаз" - заводу-виготівникові в Сінгапурі.

За словами Є.БАКУЛІИНА, на сьогодні безпосередньо на завод перераховано 202 млн. дол., що складає 80% від вартості платформи. Залишок суми буде перерахований після введення платформи в експлуатацію.

Планується, що перша бурова установка "Петро Годованець" буде введена в експлуатацію на шельфі Чорного моря вже на початку 2012 року, друга - у кінці 2012 року.

Графік роботи нової СПБУ "Петро Годованець" вже розписаний на декілька років вперед. Основним місцем її роботи стане нафтове Суботинське родовище, освоїти яке в короткий термін за допомогою діючих СПБУ з технічних причин неможливо.

Усі шість морських родовищ, які підприємство розробляє в Чорному і Азовському морях, були відкриті і освоєні за допомогою СПБУ "Таврида" і "Сиваш". Ці установки здатні працювати на глибині моря до 70 м і бурити свердловини до 5000 м. СПБУ "Петро Годованець" дозволить "Чорноморнафтогазу" вийти на глибини до 120 м з бурінням свердловин до 9000 м.

На нових глибинах, на яких "Чорноморнафтогаз" зможе вести роботи, зараз виявлено 11 перспективних структур. Прогнозні ресурси п'яти з них складають близько 70 млрд. куб. м газу, а ресурси інших шести - понад 70 млн. тонн нафти. Крім того, з'явиться можливість дорозвідати діючі родовища, наприклад, морське газоконденсатне родовище "Штормове".

Довідка УНІАН. Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" - єдине підприємство в Україні, яке самостійно проводить розвідку, освоєння і розробку родовищ нафти і газу в українському секторі Чорного і Азовського морів, підготовку вуглеводневої сировини, її транспортування і зберігання.

"Чорноморнафтогаз" здійснює безперебійне постачання газом споживачів Криму. Є одним з найбільших бюджетотвірних підприємств Криму і України.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" знаходяться в управлінні НАК "Нафтогаз України".